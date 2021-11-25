أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، الخميس، انتخاب اللواء الإماراتي أحمد الريسي، رئيسا جديدا لها، وبذلك يصبح أول عربي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع.