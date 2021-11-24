وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد شملت الاتفاقيات عددا من المجالات التي تسهم في تعزيز علاقات التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بين أبوظبي وأنقرة.

وقالت "وام" إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها الجانبان، هي:

1 - مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية في الإمارات ومجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا للتعاون وتبادل المعلومات المالية، وقعها من الجانب الإماراتي علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية، مع كورت هايرتين رئيس مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي.

2 - اتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي للموانئ وصندوق الثروة السيادية التركي، وقها سعادة محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي وأرادا إيرمت الرئيس التنفيذي وعضو صندوق السيادة التركي.

3 - اتفاقية تعاون بشأن صندوق رأس المال الاستثماري لشركة أبوظبي القابضة، وقعها محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي للشركة ومن الجانب التركي أرادا إيرمت الرئيس التنفيذي عضو صندوق السيادة التركي.

4 - اتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي القابضة وصندوق الثروة السيادية التركي، وقعها السويدي وإيرمت.

5 - اتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي القابضة ومكتب الاستثمار في تركيا، وقعها السويدي وبوراك أوغلو رئيس مكتب الاستثمار من جانب تركيا.

6 - مذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة إسطنبول، وقعها سعيد حمد الظاهري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي وإريساه أريكان رئيس مجلس إدارة بورصة إسطنبول.

7 - مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجال الأعمال المصرفية بين المصرفين المركزيين في البلدين، وقعها سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي وشهاب كافجي أوغلو رئيس المصرف التركي.

8 - اتفاقية للتعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين دولة الإمارات وتركيا، وقعها معالي علي بن حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ومن الجانب التركي معالي مهيمت موس وزير التجارة.

9 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، وقعها سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن الجانب التركي فتيح دونمير وزير الطاقة والموارد الطبيعية.

10 - مذكرة تفاهم للتعاون في المجال البيئي، وقعتها مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومن جانب تركيا مراد كوروم وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي.

11 - اتفاقية تعاون بين شركتي أبوظبي القابضة وكاليون يتريم القابضة التركية، وقعها السويدي وكمال كاليونكو رئيس مجلس إدارة كاليون.

12 - اتفاقية تعاون بين بيور هيلث للتجهيزات الطبية ومجموعة "سي سي إن" القابضة، وقعها السويدي ومراد سيسين رئيس مجلس إدارة الشركة التركية.