جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التركي للشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق له، في قصر الرئاسة بالعاصمة أنقرة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن أردوغان رحب بزيارة الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا ضيفا كريما على بلاده، معربا عن ثقته بأن الزيارة تمهد لمرحلة جديدة مزدهرة وواعدة من العلاقات والتعاون الذي يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما والمنطقة.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بزيارة تركيا ولقائه أردوغان، ونقل إليه تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتمنياته لبلده وشعبه الصديق دوام الاستقرار والازدهار.

واستعرض ولي عهد أبوظبي والرئيس التركي فرص تعزيز آفاق التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وغيرها من المجالات التي تدفع عملية التنمية والتقدم في البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية تعزيز ركائز الأمن والسلام والاستقرار والتي تشكل القاعدة الأساسية لانطلاق التنمية والبناء والمضي نحو المستقبل المزدهر الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة.