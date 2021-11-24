وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن: "بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء"، داعيا المدنيين إلى عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وأكد التحالف أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وتأتي هذه العملية بعد يوم من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن توجيه ضربات جوية إلى مواقع سرية في صنعاء كانت تخزن صواريخ باليستية.

وقال التحالف، الثلاثاء، إن الضربات "دمرت هدفا عالي القيمة للصواريخ البالستية بحي ذهبان" في العاصمة اليمنية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الأربعاء، عن تفكيك 11 لغما بحريا نشرها عناصر من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مياه الخليج.

وأضاف التحالف أن مجموع الألغام البحرية الحوثية التي دمرها حتى الآن، بلغت 231 لغما، مؤكدا أن هذه الألغام هددت السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة في مياه الخليج.