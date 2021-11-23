وفي هذا الإطار، شهدت الآونة الأخيرة عددا من الاتصالات واللقاءات الرسمية بين قيادة ومسؤولي الإمارات وتركيا، جرى خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، بالإضافة إلى عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب تقرير لوكالة أنباء الإمارات "وام".

ففي 30 أغسطس الماضي ناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد وأردوغان خلال الاتصال وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وكان أردوغان قد استقبل في 18 أغسطس الماضي وفدا إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في أنقرة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وتركيا خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

وتشارك تركيا في معرض إكسبو 2020 دبي واعتبر توجاي تونسير السفير التركي لدى الإمارات أن هذه المشاركة تجسد حقبة جديدة من التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال تونسير إن الحدث العالمي يمثل فرصة لعرض مقومات اقتصاد تركيا المتنوع، الذي يشمل قطاعات عديدة.

وأضاف أن المعرض يساهم في تعزيز النمو التجاري، خاصة مع تصدير المزيد من المواد الغذائية والأطعمة الجاهزة والفواكه والخضروات ومواد البناء، التي تحتاجها المنطقة وتمتلكها تركيا.

وأكد أن إكسبو 2020 دبي يساهم في تحقيق رؤية تركيا للسياحة المتنوعة، بما في ذلك من دولة الإمارات ودول الخليج العربية، وهي أسواق رئيسية لإكسبو 2020 دبي.

وفي مطلع نوفمبر الجاري، قدمت دولة الإمارات مبلغ 36.7 مليون درهم (10 ملايين دولار أميركي) للمساهمة في دعم مراحل إعادة التأهيل لبعض المناطق التركية التي تضررت من حرائق الغابات والفيضانات التي اجتاحتها.

وأعربت الإمارات في هذا الصدد عن تضامنها مع الشعب التركي في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدة حرصها على المساهمة في توفير الدعم المناسب للتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية والأضرار الناجمة عن الفيضانات في شمال البلاد وحرائق الغابات في جنوب غرب تركيا.

وحسب تقرير لوزارة الاقتصاد الإماراتية، فقد بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وتركيا خلال العقد الماضي نحو 329 مليار درهم (89.6 مليار دولار).

ونمت التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 21% خلال العام 2020 لتصل إلى 32.7 مليار درهم (8.9 مليار دولار)، مقارنة بما قيمته 26.8 مليار درهم (7.3 مليار دولار).، بحسب التقرير نفسه.

وتوزعت التجارة الخارجية غير النفطية بين التجارة المباشرة بنسبة 88.5 % بما قيمته 28.9 مليار درهم، والمناطق الحرة بنسبة 11.5 % بما قيمته 3.7 مليار درهم، وفق وزارة الاقتصاد الإماراتية.