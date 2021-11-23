وأضاف السايح في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس أنه تمت إحالة جميع أوراق المرشحين وعددهم 98 إلى النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجوازات والجنسية للتأكد من انطباق الشروط الواردة في قانون الانتخابات عليهم.

وبمجرد الانتهاء من هذا الإجراء، ستعمل المفوضية على إصدار القائمة الأولية للمرشحين، بما يتيح المجال للطعن في ما ورد فيها من مرشحين أو مرشحات، وفق المسؤول الليبي.

وقال السايح إن فترة الطعن في ملفات المرشحين تبلغ 12 يوما، قبل إصدار قرار نهائي، مشيرا إلى أنه بعد ذلك سيتضح مَن قُبل ترشحه ومَن رفض.

وأضاف أن بعد ذلك ستصدر القائمة النهائية للمرشحين، لتنطلق بعد ذلك حملات الدعاية الانتخابية، ثم يوم الصمت الانتخابي فيوم الانتخابات في 24 ديسمبر.

وقال السياح إن مفوضية الانتخابات لم تكن تتوقع هذا العدد الكبير من المرشحين، ومع ذلك فهي صورة إيجابية تعكس رغبة الليبيين في المشاركة بهذا الاستحقاق الانتخابي التاريخي.

وأكد أنه من حق كل الليبيين ممن تنطبق عليهم الشروط أن يترشحوا للانتخابات، مشددا على أن المفوضية لن تنتقص من أي مرشح يقدم طلبه.

وقال إن الأعداد الكبيرة من المرشحين دفعت إلى تأجيل إصدار القوائم الأولية الخاصة بالانتخابات، متوقعا أن تنشر القوائم الأولية الأربعاء والخميس.

وكانت مفوضية الانتخابات في ليبيا أعلنت، الاثنين، غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية.

وينظر إلى الانتخابات الرئاسية على أنها خطوة رئيسية على طريق إعادة الاستقرار إلى ليبيا بعد أكثر من عقد على غرق البلاد في الفوضى.

ومن أبرز الأسماء التي تتنافس في هذه الانتخابات: قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، ورئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة.