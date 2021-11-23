وقال التحالف إن الضربات "دمرت هدفا عالي القيمة للصواريخ البالستية بحي ذهبان" في العاصمة اليمنية.

وأوضح أن "المواقع السرية اتخذت المستشفيات ومواقع المنظمات والمدنيين دروعا بشرية".

كما أضاف: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

وكان التحالف أعلن أنه بدأ تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وأكد أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع".