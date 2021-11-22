وقال لافروف، بعد أن أجرى محادثات مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في موسكو اليوم الاثنين، إن روسيا أرسلت إلى لبنان صورا التقطتها الأقمار الصناعية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار الضخم الذي هزه يوم الرابع من أغسطس 2020.

وأضاف لافروف، في تصريحات للصحفيين: "بناء على طلب الحكومة اللبنانية، سلمنا اليوم مواد أعدتها روسكوزموس.. صورا بالأقمار الصناعية، ونأمل أنها ستساعد في التحقيق في أسباب ذلك الحادث. القضية تحظى الآن باهتمام جاد جدا في لبنان ونأمل أن يتسنى إنهاؤها"، وفقا لرويترز.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أنه بحث كذلك مع نظيره اللبناني إمكانية مشاركة شركات روسية في إعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الانفجار.

ولم يذكر وزير الخارجية الروسي أي شركات يمكن أن تشارك.

وكانت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" قالت الأسبوع الماضي إنها وافقت على تقديم الصور بموجب طلب من الرئيس اللبناني ميشال عون.

الجدير بالذكر أن انفجار مرفأ بيروت كان أسوأ كارثة يشهدها لبنان في وقت السلم.

وتسبب الانفجار، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، في مقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة الألوف وتدمير مساحات واسعة من العاصمة اللبنانية، ولا يزال التحقيق جاريا.