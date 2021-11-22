وقالت وزارة الداخلية البحرينية في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر": "في إطار الجهود الأمنية لحفظ أمن الوطن وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، المباحث والأدلة الجنائية، القبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية تستهدف الأمن والسلم الأهلي".

وأضافت: "ضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى تلك العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية موجودة في إيران".

وسبق للبحرين أن نجحت في إحباط عمليات تقف وراءها إيران، كانت تستهدف أمنها الوطني.

ففي يوليو 2015، أعلنت الداخلية البحرينية، إحباط محاولة لتهريب أسلحة عن طريق اثنين من مواطنيها على علاقة بإيران.

وأفادت وقتها وزارة الداخلية بأن المحتجزين اعترفا باستلام الشحنة التي شملت متفجرات وأسلحة آلية وذخيرة من إيرانيين خارج المياه الإقليمية البحرينية.

وبيّنت الوزارة أن أحد المحتجزين تدرب في معسكر تابع للحرس الثوري الإيراني عام 2013.

وفي يونيو من ذات العام، صادرت البحرين متفجرات ومواد تستخدم في صنع القنابل كانت معدة للاستعمال في البلاد والسعودية.

ووصفت البحرين وقتها العملية بأنها محاولة إيرانية لاستخدام الحدود البحرينية كقاعدة للهجوم على أهداف في المنطقة.