ولم تحدد الشرطة الإسرائيلية، جنسية القتيل والجرحى على الفور، وقال مستشفى هداسا في القدس إن رجلا يبلغ من العمر 30 عاما توفي متأثرا بجروحه.

وأوضحت الشرطة في بيان أن شخصا بسلاح كارلو (رشاش) نفذ عملية إطلاق نار في البلدة القديمة، مضيفة أنه تم "تحييد" المهاجم من خلال مقتله.

ووصف المتحدث باسم الشرطة المسلح بأنه من سكان القدس الشرقية، وقال إنه كان يحمل بندقية رشاشة، بحسب "فرانس برس".

وأضاف المتحدث أن اثنين ممن استهدفهم المهاجم بسلاحه مدنيان، في حين أن الاثنين الآخرين من أفراد الشرطة.

في غضون ذلك، أعلنت حركة "حماس" مسؤوليتها عن الهجوم في بيان، قائلة إن المنفذ هو فادي محمود أبو شخيدم، القيادي في الحركة بمخيم شعفاط، والذي نفذ عملية باب السلسلة في القدس.

والأربعاء، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن القوى الأمنية أردت رجلا شن هجوما بسكين استهدف القوات الإسرائيلية وجرح شخصين في القدس القديمة.