وأكدت الهيئة أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تخف في شمال مصر حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ولفتت إلى أن مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ستشهد أمطارا متوسطة تكون رعدية أحيانا.

كذلك قالت الهيئة، إن جنوب الوجه البحري ومنطقة خليج السويس وسيناء ستشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة.

وكانت محافظات مصرية، من بينها العاصمة القاهرة، قد أعلنت تعطيل الدراسة الأحد لسوء الأحوال الجوية.

ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية عن محافظ القاهرة القول إن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة، متواجدون ميدانيا للتعامل مع تجمعات المياه وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والجسور والأنفاق.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة أنحاء مصر للتعامل مع أي بلاغ بسبب الأحوال الجوية من خلال إنشاء غرفة أزمات مركزية في الوزارة لمتابعة تطورات أحوال الطقس، مشيرة إلى أنها لم ترصد أي حوادث بسبب سوء الأحوال الجوية.

وشددت الوزارة على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في أقسام الطوارئ في المستشفيات، وتوفير مخزون كافي من الدم.