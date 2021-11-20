وتعهد الدبيبة، خلال كلمة بمدينة زوارة، السبت، بـ"عدم السماح بعودة الفوضى إلى ليبيا"، وفقا لتصريحات نشرتها بوابة "الوسط".

وقال مخاطبا الليبيين: "أنتم من تقررون مصيركم وتوقفون العبث. لا وقت لدينا للمهاترات ولا يمكن أن نسمح لهم من جديد أن يعبثوا بمصير هذا الوطن".

وتأتي تصريحات الدبيبة قبل نحو شهر من الموعد المقرر للانتخابات، التي ينظر إليها كإجراء مصيري بالنسبة لبلد عانى 10 سنوات من الصراعات.

وحتى الآن، أعلن 24 شخصا ترشحهم للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

والانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، هي الأولى التي تجرى بالاقتراع العام في ليبيا، وتأتي تتويجا لعملية سياسية شاقة ترعاها الأمم المتحدة، وسجل أكثر من 2.83 مليون من أصل 7 ملايين ليبي للتصويت.

ويرى المجتمع الدولي أن إجراء الانتخابات، الرئاسية أولا على أن تليها انتخابات تشريعية بعد شهر، أمر ضروري لتهدئة الوضع في البلاد التي تملك أكبر احتياطات نفطية في إفريقيا.

لكن في سياق أمني لا يزال هشا وخلافات سياسية مستمرة، بما في ذلك خلاف على موعد الانتخابات، يبقى إجراء الاقتراع غير مؤكد حتى الآن.