ونقلت رويترز عن بيان الخزانة الأميركية "خالد مسفر الشاعر أشرف على مصادرة الحوثيين لممتلكات في اليمن تقدر بأكثر من 100 مليون دولار مستخدما مجموعة متنوعة من الأساليب غير المشروعة بما يشمل الابتزاز".

وفي مايو الماضي، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على اثنين من المسؤولين العسكريين في ميليشيات الحوثي، وذلك في مواجهة هجوم تشنه الحركة المتحالفة مع إيران للسيطرة على محافظة مأرب اليمنية الغنية بالغاز.