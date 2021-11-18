وأشار التحالف إلى أن هذه العملية محاولة تصعيد عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود.

وأضاف التحالف: "المطارات المدنية والمدنيون خط أحمر وسنضرب بحزم في إطار القانون الدولي الإنساني".

من جهة أخرى، نفذ التحالف عملية واسعة لأهداف عسكرية مشروعة استجابة للتهديد البالستي والطائرات المسيّرة، مضيفا أن الضربات الجوية شملت أهدافًا بمحافظات صنعاء ذمار صعدة والجوف.

وأكد التحالف تدمير ورش ومخازن للصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة ومنظومات، إضافة إلى منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني متورطين بالهجمات العدائية.