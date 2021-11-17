ووصلت نسبة من يشعرون بالأمن عندما يتجولون لوحدهم في شوارع دولة الإمارات إلى 95 في المئة، ثم جاءت النرويج في المرتبة الثانية بنسبة تناهز 93 في المئة.

وفي المنحى نفسه، تبوأت دولة الإمارات المرتبة الثانية في مؤشر أكثر بلدان العالم أمانا، وفقا لتقرير "غالوب" للأمن والنظام 2021، ولم تتقدم على دولة الإمارات سوى االنرويج.

في غضون ذلك، جاءت الصين في المرتبة الثالثة، من حيث الأمان، ثم سويسرا وفنلندا وآيسلندا، في المراكز التالية، وسط حضور لافت للدول الإسكندنافية التي دأبت على تسجيل أعلى مستويات التنمية البشرية في العالم.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في تغريدة على "تويتر"، "بحكمة سيدي القائد خليفة بن زايد، ورؤية سيدي محمد بن راشد ودعم سيدي محمد بن زايد، حصدت دولة الإمارات المركز الأول في تجوال السكان ليلا بمفردهم والمرتبة الثانية عالميا لأكثر البلدان أماناً وفقا لنتائج تقرير جالوب للأمن والنظام2021، حفظ الله الإمارات وأدام أمنها".

واعتمد "غالوب" في إصدار هذه السنة من المؤشر على الأجوبة التي أدلى بها نحو 120.000 من السكان البالغين "15 عاماً فأكبر" في 115 دولة ومنطقة حول العالم على أربعة أسئلة بشأن مدى شعورهم بالأمان في الدول التي يعيشون فيها، ومدى قدرة الحكومة في كل دولة على إقرار النظام وتطبيق القانون.