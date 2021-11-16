وجاءت تصريحات ميرا ريزنيك، نائبة مساعد وزير الخارجية في إدارة الرئيس جو بايدن، للأسوشيتدبرس، على هامش معرض دبي للطيران.

وأضافت: "نحن ملتزمون تماما بطائرات إف-35 وبنقل الطائرات التي ستغير اللعبة بالنسبة للإماراتيين".

وأكدت ريزنيك أن "طائرات إف-35 موجودة بالفعل في هذه المنطقة، سواء كانت طائرات إف-35 التي يقودها إسرائيليون أو كانت أميركية".

وأضافت: "نود أن تتمكن الإمارات من تشغيل إف-35 بطريقة يمكنهم بها أن يكونوا شركائنا الأمنيين، وأن يتمكنوا بها من ردع التهديدات، ومنها تلك القادمة من إيران".

وجاء البيع المقترح لخمسين طائرة إف-35 في نهاية عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بعد اتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل.

وتتضمن الصفقة، التي بلغت قيمها 23 مليار دولار، طائرات مسيرة مسلحة ومعدات دفاع أخرى طلبتها الإمارات.

وإسرائيل هي الوحيدة التي تملك إف-35 في المنطقة، ضمن ما يطلق عليه "التفوق النوعي" الذي تقدمه واشنطن لها.

وأوضحت ريزنيك أنها لم تسمع أي مخاوف من إسرائيل أو حلفاء آخرين بشأن بيع الطائرات للإمارات.