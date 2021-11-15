وأضاف أن عنوان معرض إكسبو دبي "تواصل العقول من أجل مستقبل أفضل يشرفنا كعرب"، وهنأ الإمارات على استضافة المعرض الأول من نوعه في العالم العربي وإفريقيا وحتى جنوب آسيا.

وعلى صعيد الاقتصاد الجزائري، قال عبد الرحمن إن قانون الاستثمار الجديد يعتبر أحد الأدوات الأساسية من أجل إنجاح أي مشروع نهضوي اقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بمراجعة القانون من أجل السماح للمستثمرين بدخول كل مجالات الاقتصادية مثل السياحة والزراعة والطاقة المتجددة والمناجم.

ولفت إلى أن الحكومة أسقطت قاعدة 49-51، التي كانت تعوق الاستثمار في السابق، مشددا على أن النظرة الحالية للمشاريع الاستثمارية تقوم على قاعدة رابح رابح، من أجل المضي قدما نحو معالم جديدة تتمثل في تعدد أوجه الاقتصاد الجزائري الذي كان مبنيا في السابق على النفط.

وبخصوص العلاقات الإماراتية الجزائرية، قال عبد أيمن عبد الرحمن إن هذه العلاقات كانت دائما متميزة، معربا عن أمله في أن يجتمع مجلس التنسيق في القريب العاجل من أجل دفع هذه العلاقات إلى الأمام.

وتمنى أن يساهم المجلس في تنبي مقاربة جديدة في هذه العلاقات التي هي ثرية على المستوى الاقتصادي والتبادلات التجارية.