ويضم المجلس 9 كانوا أعضاء في المجلس السابق و4 أعضاء جدد، حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير.

وقرر البرهان تشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد برئاسته، على أن يكون محمد حمدان دقلو نائبا له، بعد نحو أسبوعين من سيطرة الجيش على السلطة في البلاد.

وجاءت أسماء أعضاء المجلس الجديد كالتالي:

الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم، الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، الفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم، مالك عقار إير، الطاهر أبوبكر حجر، الهادي إدريس يحيى، رجاء نيكولا عبد المسيح، يوسف جاد كريم محمد علي يوسف، أبو القاسم محمد محمد أحمد، عبد الباقي عبد القادر الزبير عبد القادر، سلمى عبد الجبار المبارك موسى.

هذا وتم تأجيل تعيين ممثل شرق السودان إلى حين استكمال المشاورات بشأنه.

وضمت قرارات البرهان، يوم 25 أكتوبر، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، إلى جانب حل كافة اللجان التسيرية في كل مؤسسات الدولة، وفي النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي.

ويسرع المجتمع الدولي جهود الوساطة لإيجاد مخرج من الأزمة، التي أدخلت عددا من المدن السودانية في حالة من الشلل.

وشدد البرهان، في أكثر من مناسبة، على أنه يسعى لـ"انتقال مدني كامل يكفل للسودانيين العيش بكرامة".