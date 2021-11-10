والتقى سفراء الدول الخمس في مجلس الأمن لدى اليمن سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، وناقشوا دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة والحاجة إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، ودعم الحكومة الشرعية هناك.

وقال بيان إن المجتمعين "شددوا على ضرورة خفض التصعيد في اليمن، بما في ذلك الوقف الفوري للتصعيد في مأرب".

وحث المجتمعون "جميع الأطراف اليمنية على الانخراط في حوار حقيقي، من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه".