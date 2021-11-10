وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الشيخ عبد الله بن زايد التقى الصفدي في العاصمة الأردنية عمّان، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير وتعزيز آفاق التعاون بين دولة الإمارات والأردن بالمجالات كافة في ظل ما يجمع البلدين من علاقات أخوية استراتيجية وتاريخية راسخة.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد وأيمن الصفدي حرصهما المشترك على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ومنها الاستثمارية والاقتصادية والسياحية والثقافية والدفاعية.

واستعرض الجانبان مخرجات اللقاء الذي جمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في عمان مايو الماضي، وذلك في إطار الحرص على تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين.

وبحثا وزيرا خارجية الإمارات والأردن عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بشأنها ومواصلة جهود البلدين من أجل تجاوز التحديات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة القضايا العربية.