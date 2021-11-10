جاء ذلك في كلمة دولة الإمارات التي ألقاها سلطان الجابر أمام الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأطراف "كوب 26" المنعقدة حاليا في غلاسكو، والتي نقل في بدايتها تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى المشاركين، موضحاً بأن الدولة تسير على نهج مدّ جسور التعاون والتواصل وبناء الشراكات النوعية، كما هو واضح من خلال استضافة معرض إكسبو 2020 في دبي حيث تتواصل العقول لصنع المستقبل.

وأعرب عن الشكر والتقدير لمجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ التي أيدت طلب دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف "كوب 28" في عام 2023، وقال: "إننا فخورون بالحصول على تأييد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، لطلبنا استضافة مؤتمر (كوب 28) في عام 2023، وأود هنا أن أشكر جميع الشركاء والأصدقاء الذين دعموا طلبنا. ونتطلع خلال اجتماعاتنا ونقاشاتنا في الأيام المقبلة إلى الحصول على دعمكم وتأكيد هذه الاستضافة من قِبَل الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ونحن جاهزون للترحيب بكم في عام 2023 لنعمل معاً على إيجاد حلول عملية، وتحقيق تقدم جوهري في العمل المناخي".

واستعرض الجابر خبرة الدولة في العمل المناخي وإمكاناتها وقدراتها لاستضافة أكبر وأهم حدث عالمي حول تغير المناخ، وأوضح أن التنمية المستدامة جزء لا يتجزأ من نهج دولة الإمارات، قائلاً: "لقد أرسى الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مبادئ الاستدامة في جميع القطاعات. وكانت هذه المبادئ ممكّناً أساسياً لجهود الإمارات في مجالات: حماية البيئة، وتنويع مصادر الطاقة، ووضع السياسات الهادفة للحد من تداعيات تغير المناخ"، مبيناً بأن هذه التداعيات العابرة للحدود تؤثر على جميع الدول، سواءَ كانت صغيرة أو كبيرة، متقدمة أو نامية، غنيةً أو فقيرة.

وأكد أن رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات حول العمل المناخي هي بأنه يمثل فرصة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتناول معاليه جهود دولة الإمارات في مجال الحد من تداعيات تغير المناخ، موضحاً ضرورة تبنّي نهج شامل في العمل المناخي ومراعاة الاحتياجات المختلفة لجميع الدول، وأن لا يتم فرض نموذج واحد على الجميع.

وأشار إلى أن الإمارات دخلت عصر التحول في قطاع الطاقة، وقال بهذا الخصوص: "ننظر إلى هذا التحول كفرصة للتركيز على مسارات جديدة نحو المستقبل، ونرى أن الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون، يحقق الازدهار الاقتصادي. وقد أعلنت دولة الإمارات في أكتوبر الماضي عن مبادرة استراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتتماشى هذه المبادرة مع نظرة القيادة في دولة الإمارات، وتواكب طموحات ومبادئ الدولة للخمسين عاماً المقبلة. وتقدم هذه المبادرة دعوة مفتوحة من الإمارات إلى العالم، للشراكة والتعاون لإيجاد حلول مستدامة، مع توفير محفزات للنمو الاقتصادي".

وأوضح وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن دولة الإمارات تعهدت عند انتخابها لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022 – 2023 بأن يكون العمل المناخي أولوية رئيسية لها. وأكد أن وفاء الدول المتقدمة بتعهدها لتوفير 100 مليار دولار من أجل دعم العمل المناخي في البلدان النامية سيكون له دور كبير في الحد من آثار التغير المناخي والتكيف معها، يضاف إلى ذلك ضرورة خلق منظومة استثمارية لدعم النمو المستدام.

وخلال انعقاد مؤتمر الأطراف "COP26"، أعلنت الإمارات العربية المتحدة والوكالة الدولية لطاقة المتجددة (آيرينا)، ومقرها أبوظبي، عن إطلاق منصة تسريع عملية التحول للطاقة المتجددة، وهي تمويل عالمي جديد يهدف إلى تسريع وتيرة التحول إلى الطاقة المتجددة في البلدان النامية. وتعهدت دولة الإمارات بتقديم 400 مليون دولار من خلال "صندوق أبوظبي للتنمية" لدعم المنصة في جمع تمويل لا يقل عن مليار دولار بالمجمل.

وشهد المؤتمر الإعلان رسمياً عن إطلاق مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ"، وهي مبادرة عالمية كبرى تقودها الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بمشاركة 30 دولة أخرى. وتهدف المبادرة، التي تصل قيمة التزاماتها الأولية إلى 4 مليارات دولار، إلى تسريع العمل على تطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخياً على مدى الأعوام الخمس المقبلة. وتعهدت الإمارات باستثمار إضافي قيمته مليار دولار كجزء من هذه المبادرة التي تركز على تسريع ابتكار أنظمة زراعية وغذائية تدعم العمل المناخي.

كما انضمت دولة الإمارات إلى التعهد العالمي للميثان بناءً على مكانتها كواحدةٍ من أقل الدول إطلاقاً لانبعاثات غاز الميثان في العالم. وخلال العقود الخمسة الماضية، نجحت الدولة في خفض حجم الغاز الطبيعي المشتعل في قطاع الطاقة المحلي بنسبة تتجاوز 90 بالمئة. وبدوره، يمتلك قطاع الهيدروكربون في دولة الإمارات اليوم واحداً من أدنى مستويات كثافة انبعاثات الميثان في العالم بنسبة لا تتجاوز 0.01 بالمئة. وستعمل دولة الإمارات على تعزيز أدائها في مجال الميثان بالاستناد إلى هذا الأساس شديد الانخفاض من كثافة الميثان في قطاع الطاقة.

كما أعلنت دولة الإمارات، ممثلةً بوزارة الطاقة والبنية التحتية، عن خريطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، وهي خطة وطنية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الكربون، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز مكانة الدولة كمصدر للهيدروجين.

وتمتلك دولة الإمارات خبرة عملية وسجلاً متميزاً في العمل المناخي مما يساعدها على إنشاء منظومة فعالة تتضمن جميع العناصر اللازمة لتوسيع نطاق الابتكار في هذا المجال، بما في ذلك رأس المال، والبحث والتطوير، والتكنولوجيا وتنفيذ وتشغيل المشاريع. واستثمرت الدولة أكثر من 17 مليار دولار أميركي في مشاريع للطاقة النظيفة في 6 قارات.

وتركز دولة الإمارات على تسريع التقدم في تطوير الحلول والتقنيات النظيفة القابلة للتطبيق على نطاق تجاري واسع، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، والتقدم نحو تحقيق الأمن الغذائي والمائي.

وتمتلك دولة الإمارات حالياً ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأكثرها كفاءة من حيث التكلفة في العالم، كما أنها أول دولة في المنطقة تطبق تقنية التقاط واستخدام وتخزين الكربون على نطاق صناعي واسع، وأول دولة في المنطقة أضافت الطاقة النووية إلى شبكتها الكهربائية، وهي كذلك سباقة إلى استكشاف أنواع الجديدة من الطاقة الخالية من الانبعاثات مثل الهيدروجين.