وذكرت ساساهارا في حوار مع "سكاي نيوز عربية"، أن آخر حوار مصري أميركي كان قبل 6 سنوات، مضيفة: "هذه المرة كانت هناك فرصة للاجتماع على مستوى رفيع".

وتابعت: "لدينا علاقات عميقة مع مصر. نحن نخلد الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما أننا نتواصل بشكل يومي من خلال سفارتي البلدين".

وأوضحت المسؤولة الأميركية أن الحوار الاستراتيجي، الذي امتد على يومين، كان مناسبة لإجراء "تبادلات مهمة حول عدد من القضايا. كانت اجتماعات مهمة".

وكشفت أنه جرى عقد 5 جلسات، تم خلالها الحديث عن "حقوق الإنسان والقضايا الاقتصادية والتجارية وقضايا إقليمية".

وفيما يخص الملف الليبي، أبرزت ساساهارا أن واشنطن "تعول كثيرا على دور مصر للوصول إلى الانتخابات الليبية. مصر لها دور مهم يمكن أن يجدي نفعا على نطاق واسع".

وأردفت قائلة: "نتواصل بانتظام مع المصريين حول المسار المهم الذي قد يفضي إلى انتخابات في ديسمبر المقبل".

وافتتح وزيرا الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، فعاليات الحوار الاستراتيجي، الهادف إلى دفع ملفات التعاون الثنائي بما يتناسب مع عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وناقش الوزيران سبل تعزيز العلاقات، والعديد من القضايا التي تهم الطرفين، من السودان إلى ليبيا وصولا إلى سد النهضة.