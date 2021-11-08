ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه عند "حوالي الساعة 19,16 (05,16 بتوقيت غرينتش) من مساء اليوم (الاثنين) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية".

وأضاف المصدر "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، مشيراً إلى أنه "أدى العدوان إلى جرح جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية" من دون إضافة تفاصيل حول ماهية النقاط المستهدفة وموقعها.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "الصواريخ الإسرائيلية استهدفت محيط مطار الشعيرات العسكري في جنوب شرق محافظة حمص (وسط)، حيث تقع مواقع عسكرية عدة تابعة لقوات النظام وتتواجد فيها مجموعات موالية لايران".

وأشار المرصد إلى أن الدفاعات الجوية السورية، التي انطلقت من غرب ووسط البلاد، أسقطت أربعة صواريخ على الأقل.

واعتاد الجيش الإسرائيلي القيام بعدة ضربات في سوريا، ويعزو هجماته في كثير من الأحيان إلى تعقب أهداف وميليشيات إيرانية.

وشددت إسرائيل، في أكثر من مناسبة، على أنها لن تسمح لإيران بأن تعزز وجودها في سوريا المجاورة.