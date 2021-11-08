وأعلنت مفوضية الانتخابات في مؤتمر صحافي، الأحد، فتح باب الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر تليها انتخابات تشريعية في يناير من العام المقبل، وسط آمال بأن تُخرج ليبيا من عقد من الفوضى.

ويقتصر قبول طلبات الترشح للرئاسة على فروع المفوضية في كل من طرابلس وبنغازي وسبها، في حين يتم قبول طلبات الترشح لانتخاب مجلس النواب في كافة فروع المفوضية، بحسب ما أوضحت هذه الهيئة.

وسجل أكثر من 2,83 مليون ناخب ليبي من أصل حوالى سبعة ملايين نسمة على المنصة الإلكترونية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وسيتم توزيع بطاقات الناخبين في مراكز الاقتراع ابتداء من يوم الاثنين وحتى نهاية نوفمبر الجاري.

وغرقت ليبيا في حالة من الفوضى بعد أحداث 2011 التي أطاحت بزعيم البلاد السابق معمر القذافي.

وتحاول البلاد إغلاق هذا الفصل المضطرب عبر عملية سياسية بدأت في نوفمبر 2020 برعاية الأمم المتحدة.

وأعلن خمسة أشخاص مسبقا ترشّحهم لانتخابات الرئاسة هم وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، والدبلوماسي ومؤسس حزب "إحياء ليبيا" عارف النايض والسفير الليبي السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي ووزير الصناعة الأسبق في عهد القذافي وعضو حزب "المشروع الوطني" فتحي بن شتوان، والكوميدي الليبي الشهير حاتم الكور الذي شكل إعلانه مفاجأة.