اكتمل يوم الاثنين وصول وحدات القوات البرية الملكية السعودية المشاركة في تمرين "المصير واحد/1" مع القوات البرية الإماراتية، والذي سيقام على أرض الإمارات لمدة ثلاثة أسابيع.