وأعلن رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات، عماد السايح، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الاثنين، تمهيدا لإقامة الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وقال عماد السايح، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة ستستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، بينما ستتواصل لطلبات المرشحين بالانتخابات النيابية حتى 7 ديسمبر.

وأكد السايح أن المفوضية استلمت من مجلس النواب الليبي كل التعديلات الفنية، التي ستمكنها من تنفيذ العمليتين الانتخابيتين "دون الطعن في إجراءات تنفيذها"، منبها إلى أن قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون عبر مكاتب المفوضية في طرابلس وبنغازي وسبها فقط.

وجاءت شروط الترشح للانتخابات الرئاسية بحسب بيان للمفوضية العليا للانتخابات الليبية على النحو التالي:

- على المترشح أن يكون مسلماً ومن أبوين مسلمين.

- على المترشح أن يثبت عدم حمله لجنسية دولة أخرى عند ترشحه، وكذلك الأمر بالنسبة لوالديه وزوجته.

- ألا يكون صادرا بحق المرشح حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يقدم إقرارا بذلك مرفقاً بشهادة الحالة الجنائية.

- لا يحق الترشح لمن صدر بحقه قرار بالعزل التأديبي من قبل.

- على المترشح أن يقدم إقراراً بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل البلاد وخارجها، وهو الأمر ذاته لزوجته وأولاده القصّر.

- ينبغي ألا يقل سن المترشح عن 35 عاماً عند ترشحه.

- لا يحق الترشح لموظفي المفوضية أو أعضاء لجانها الانتخابية أو أعضاء لجان الاقتراع.

- على المترشح أن يُزكى من قبل 5000 ناخب على الأقل مسجلين بسجل الناخبين.

- على المترشح أن يودع بحساب المفوضية مبلغ 10 آلاف دينار ليبي.

- في حال كان المترشح يشغل وظيفة قيادية عامة، ينبغي عليه التوقف رسمياً عن ممارسة عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر وتقديم ما يثبت ذلك من وثائق.

- على المترشح أن يكون لائقاً صحياً، ويقدم تقريراً معتمداً من السلطات الصحية في البلاد.

- على المترشح أن يوكل من يفوضه باستكمال إجراءات الترشح وإجراءات العملية الانتخابية التي تقرها لوائح وإجراءات المفوضية.

- يجب أن يكون المترشح حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل، أو ما يعادله من جامعة معتمدة.

- على المترشح أن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية.

من جانبه، قال عضو المفوضية العليا للانتخابات الليبية عبدالحكيم الشعاب، إن المفوضية انتهت من تسجيل قاعدة البيانات وتستعد لتوزيع بطاقات الناخبين، كما انتهت من نقل البطاقات إلى المناطق الشرقية بالكامل وبعض المناطق الغربية، وستنطلق قريبا إلى الجنوب لتوزيع البطاقات، وأعلنت بداية الأسبوع تسليم البطاقات.

وأضاف الشعاب - في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"- أن الناخبين بالخارج ليست لهم بطاقات، مشيرا إلى أن الاقتراع في أميركا وأوروبا وكندا وبعض الدول الأخرى سيكون عن طريق البريد، والاقتراع في مصر وتونس وتركيا سيكون شخصيا من خلال مراكز اقتراع سيتم فتحها.

وعن تعرض المفوضية لضغوطات دولية، أردف الشعاب قائلا: "إن اتهام البعض للمفوضية باللجوء للبعثة الأممية للضغط على النواب لإنجاز التعديلات غير صحيح، لأن المفوضية لا تملك التأثير على البعثة الأممية، وليس لها هذا الدور حتى تؤثر في الرأي الدولي، والبعثة لها لوائحها وقوانينها وميثاقها الذي تعمل من خلاله، ولها سياستها التي لن تغيرها من أجل المفوضية".

وكان المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تسلما في مارس الماضي إدارة أمور البلاد وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، بهدف التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية العام الجاري .