وجاءت تصريح البرهان، لدى لقائه في مكتبه بالخرطوم، وفد جامعة الدول العربية، برئاسة أمينها العام المساعد، حسام زكي.

وأشاد القائد العام للجيش السوداني بالدور الكبير الذي تضطلع به جامعة الدول العربية لدعم وانجاح الفترة الانتقالية والاهتمام بقضايا السودان.

من جانبه، أوضح حسام زكي، في تصريح صحفي، عقب اللقاء ، أن الوفد نقل رسالة شفهية من الأمين العام تؤكد دعم جامعة الدول العربية للتحول الديمقراطي في السودان، مبيناً أهمية الحوار واعتماده كوسيلة اساسية للتعامل مع الأزمات التي تطرأ خلال عملية الإنتقال الديمقراطي.

وقال إن اللقاء تطرق لعدة قضايا تتصل بالوضع الراهن، مبيناً أن الحوار كان جاداً، مشيراً لنقل موقف القيادة السودانية للأمين العام للجامعة العربية.

وأكد زكي ، دعم الجامعة العربية للسودان في كل المراحل، وتراقب عن كثب مسيرة التحول الديمقراطي وصولا لبر الأمان.

توتر في الشارع السوداني

في غضون ذلك، شنت قوات الأمن السودانية حملة اعتقالات واسعة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية شملت المئات من بينهم أكثر من 87 معلما، فيما لم تسجل مبادرات حل الأزمة اختراقا يذكر.

ويواصل الشارع السوداني مقاومته للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني، في الخامس والعشرين من أكتوبر والتي شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء، واعتقال عدد من الوزراء والسياسيين.

يأتي هذا فيما أكدت مصادر متطابقة لموقع "سكاي نيوز عربية" تعثر جميع المبادرات الست المطروحة لحل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من ثلاث أشهر بسبب الخلافات الكبيرة بين الشقين العسكري والمدني.

وتواصلت في العديد من إحياء ومدن البلاد الاحتجاجات الشعبية ضد إجراءات قائد الجيش.

وفي ظل استمرار انقطاع شبكة الإنترنت منذ الخامس والعشرين من أكتوبر يعيش السودانيون حالة من التعتيم وسط تضارب كبير في المعلومات.