وتلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد بحدوث تسرب غاز بأحد العقارات في الطالبية، لينتقل على الفور رجال المباحث والحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتبين حدوث تسرب غاز من "ماسورة" (أنبوب) غاز طبيعي بإحدى شقق العقارات الثلاثة المنهارة.

وقال الخبير الأمني، السيد رمضان: "تسرب الغاز الذي حدث في أحد العقارات، نتج عنه صوت مرتفع للغاية، قبل أن تنهار جدران 3 شقق بالطابق الأرضي، من 3 عقارات متلاصقة".

ووجه رمضان حديثه لسكان المنطقة، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، قائلا: "يجب على الأهالي القريبين من العقارات المنهارة الابتعاد وعدم التواجد في منازلهم قبل أن تفحص الجهات المعنية المباني، لضمان سلامتها وعدم تأثرها بما حدث، خوفا على أرواحهم".

وانتقل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، اللواء رجب عبد العال، وعدد من القيادات الأمنية، إلى مكان الحادث، لتفقد الحالة الأمنية، والعقارات التي تعرضت للتصدع والانهيار.

وأوضح الخبير الأمني أنه "حسبما أكدت الجهات المعنية، فإن الحادث أسفر عن 4 وفيات، من بينهم طفلة عمرها 4 سنوات وآخر عمره 15 عاما، ومسن عمره 60 عاما، وإصابة 5 أشخاص آخرين، وتم إغلاق مصدر الغاز الذي تسبب في الواقعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة".

وكلف محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، مديرية التضامن الاجتماعي، بـ"تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة والإعانات الفورية لأسر المتوفين والمصابين، والوقوف بجانبهم وتذليل كافة العقبات أمامهم".

ووجّه راشد حي العمرانية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بمعاينة العقارات المجاورة للعقار المتأثر بالحادث، للتأكد من السلامة الإنشائية لها حفاظا على سلامة المواطنين.