وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان "نشعر بالارتياح عندما علمنا أن رئيس الوزراء لم يصب بأذى. هذا العمل الإرهابي الواضح، الذي ندينه بشدة، موجه إلى قلب الدولة العراقية".

وأضاف "نحن على اتصال وثيق بقوات الأمن العراقية المكلفة بالحفاظ على سيادة العراق واستقلاله وعرضنا مساعدتنا في التحقيق في هذا الهجوم".

وفي مقطع مصور أدان الكاظمي العملية الهجومية التي استهدفت مقر إقامته واصفا إياه بالعمل الجبان وداعيا إلى الهدوء وضبط النفس من أجل العراق ومستقبل العراق.