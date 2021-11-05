وتفقد الشيخ محمد بن زايد معروضات الجناح المصري، التي تضمنت التابوت الفرعوني والمستنسخات الأثرية والشاشات التفاعلية.

وعبر ولي عهد أبوظبي عن إعجابه بالمعروضات الأثرية، وفكرة الجناح التي تجمع بين أصالة التاريخ المصري والرؤية الجديدة للدولة المصرية.

وكان في استقبال الشيخ محمد بن زايد، السفير أشرف الديب القنصل العام لمصر بدبي، وأشرف حمدي الوزير المفوض التجاري، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي.

وتأتي هذه الجولة، في إطار زيارات كبار المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة للجناح المصري في إكسبو 2020 دبي، الأمر الذي يعكس عمق وخصوصية العلاقات المشتركة التي تربط قيادة البلدين وشعبيهما.