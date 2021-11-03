وكان حمدوك قد وضع تحت الإقامة الجبرية في منزله، بعد أن عزله قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي، في خطوة أثارت انتقادات دولية وأشعلت تظاهرات في مختلف أنحاء السودان.

وتجري جهود وساطة منذ أيام سعيا لسبيل للخروج من الأزمة، لكن مصدرا مقربا من حمدوك، أكد أنه لم يتم التوصل لاتفاق بينه وبين قادة الجيش حتى الآن، لافتا إلى أن المحادثات لا تزال جارية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق الأربعاء، أن حمدوك وافق على العودة لرئاسة الحكومة، وأنه يريد الإفراج عن المحتجزين السياسيين كشرط لقبول رئاسة الوزراء .