وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، إن القرار جاء بعد رسالة الاحتجاج التي سلمها سفير البلاد في بيروت للخارجية اللبنانية الأربعاء الماضي بشأن التصريحات المستهجنة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني.

واعتبرت تلك التصريحات انحرافا عن الموقف العربي الداعم للقضية اليمنية العادلة في مواجهة ميليشيا انقلابية والتي أوغلت في الإجرام والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني فإنها تعلن استدعاء سفيرها في بيروت للتشاور".

وبحسب البيان فإن اليمن حكومة وشعباً ستستمر بمواجهة المشروع الإيراني ومليشياته، ولن تكون إلا صمام الأمان للجزيرة العربية والمنطقة عموماً، أمام مشاريع الموت والدمار التي يحملها النظام الإيراني وأدواته".

ضحايا مدنيون

على الصعيد الميداني، قتل 3 مدنيين وأصيب آخران الليلة، إثر قصف شنته مليشيات الحوثي الموالية لإيران على سيارة تُقل مسافرين غربي محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر طبية إن قسم الطوارئ، في هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة استقبل 5 حالات "جرحى مدنيين" منها 3 حالات وفاة.

وأشارت المصادر إلى أن الضحايا سقطوا إثر سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي على سيارة مارة في قرية الأشعاب، بمديرية جبل حبشي غربي تعز.