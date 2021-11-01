ويرأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وفد دولة الإمارات المشارك في محادثات المناخ العالمية التي تستضيفها المملكة المتحدة في مدينة غلاسكو.

كما يضم الوفد سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، إلى جانب وزراء آخرين.

وذكرت "ذا ناشيونال" أن سلطان بن أحمد الجابر التقى اليوم بالعديد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال لمناقشة الشراكات الاستراتيجية.

وجمعت إحدى اللقاءات سلطان الجابر ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة لدولة الإمارات، بوزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد.

وبعد اللقاء، قال سلطان الجابر على تويتر: "أكدنا دعم ترشيح مصر لاستضافة مؤتمر COP27، ونتطلع للتعاون في جهود التنمية المستدامة".

وفي سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسميا رغبة بلاده في استضافة قمة "كوب 27".

كما أجرى المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي محادثات مع آن ماري تريفيليان، وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة.

وذكر على تويتر: "سعدت بلقاء آن ماري تريفيليان.. لمناقشة شراكتنا الاستراتيجية الرامية لبناء مستقبل مستدام".

وبعد ذلك، اجتمع الجابر بعبدالله شاهد، رئيس الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقش الطرفان أهمية التحول في قطاع الطاقة والعمل المناخي لتحقيق التقدم الشامل.

كما التقى الجابر مع لي تشانغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إنفيجن"، لمناقشة رؤية الأخير لبناء منظومة ذكية لتعزيز التحول نحو الطاقة المستدامة.