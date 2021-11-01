وأبرمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية، التي تؤدي دورا محوريا في دعم قطاع الدفاع بالمملكة، عقد تطوير الطائرة بدون طيار مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

واستعرضت الهيئة الحكومية السعودية في تغريدة عبر "تويتر" مزايا الطائرة الجديدة، مشيرة إلى أنها مزودة بأنظمة ملاحة وتحكم آلي بالطيران.

ولدى هذه الطائرة كاميرات عالية الدقة وأنظمة إقلاع وهبوط آلي، وسيجري تطوير أنظمة اتصالات ونقل بيانات لها.

وتصنف "حارس الأجواء" ضمن طراز "طائرة بدون طيار تكتيكية متوسطة الحجم ومتعددة المهام".

ويهدف عقد تطوير هذه الطائرة بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة إقليميا ودوليا من خلال تطوير وصناعة توطين منظومات الطائرات بدون طيار، بحسب الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية.

وتعد "حارس الأجواء" إحدى نتائج مشاريع البحث والتطوير المتعددة في مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، وسيعمل المركز على تطويرها بما يتوافق مع متطلبات الجهات المستفيدة.

وبالإضافة إلى رفع الجاهزية العسكرية للمنظومة الدفاعية بالسعودية، سيعمل مشروع الطائرة الواعد على خلق فرص عمل جديدة للكفاءات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطائرات المسيرة.