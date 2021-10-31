وأضاف أبو هاجة في بيان بأن الجيش السوداني لن يسمح لأي جهة باستغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أجندة حزبية ضيقة لا تستوعب الأهداف الوطنية.

وتابع: "من يحلمون بالعبث بالمرحلة الانتقالية والتشويش عليهم أن يبحثوا عن بيئة أخرى".

وتعليقا على التظاهرات التي خرجت في السودان، السبت، قال مستشار قائد الجيش: "مظاهرات الأمس مران ديمقراطي وأمر متاح دستورا وقانونا وشعاراتها الدولة المدنية وسنعضدها فعلا وعملا وصولا إلى الانتخابات".

وكان الجيش السوداني أعلن، الأسبوع الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ، قائلا إنه اضطر إلى هذه الخطوة بعدما رفضت القوى السياسية مقترحات تقدم بها لحل أزمات البلاد.

وقوبل الأمر باحتجاجات من جانب القوى السياسية المؤيدة لحكومة عبد الله حمدوك، وتطالب هذه الاحتجاجات بعودة حكومة يديرها مدنيون لكي تتولى السلطة في البلاد.