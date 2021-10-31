وأصدر مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، قانونين منفصلين لإجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر على أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في موعد لاحق لم يحدد بعد.

والانتخابات مقررة ضمن جهود أوسع نطاقا للسلام، أسفرت أيضا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقالت البعثة: "احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر 2021 ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها... فضلا عن القبول بنتائج الانتخابات".

كما دعت البعثة إلى "إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية".