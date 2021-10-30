وقررت دولة الإمارات منع مواطنيها من السفر إلى لبنان، بينما سيستمر العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت، خلال الفترة الحالية.

والجمعة، طلب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، "تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية".

والسبت، استدعت الكويت سفيرها من لبنان للتشاور، وطلبت من القائم بالأعمال اللبناني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

وفي وقت سابق، طلبت السعودية والبحرين مغادرة السفير اللبناني لديهما خلال 48 ساعة. كما استدعت السعودية سفيرها لدى لبنان، وأعلنت وقف كافة الواردات اللبنانية.

وشددت المملكة السعودية على أن "سيطرة حزب الله على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقا لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير لهذا البلد".