وشدد شكري خلال استقباله مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، السبت، على الأهمية البالغة التي توليها مصر لهذا الملف لما يمثله هذا التواجد الأجنبي من تهديد واضح للسيادة الليبية على سائر ترابها الوطني، إضافة إلى تأثيره المباشر على أمن دول الجوار الليبي والاستقرار الإقليمي.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، إن شكري أكد خلال على ضرورة أن تفضي أي تحركات دولية في هذا الشأن إلى خروج كافة أشكال التواجد الأجنبي بالتزامن وبلا استثناء أو تفرقة، فضلا عن أهمية تنسيق الجهود من أجل اتخاذ موقف حاسم تجاه استمرار انتهاك بعض الأطراف لحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وأضاف حافظ أن اللقاء تطرق أيضا إلى مسألة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل، وفق خارطة الطريق التي أقرها الليبيون، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ومن جانبه، أطلع المبعوث الأممي الوزير شكري على نتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، ورؤيته إزاء تحريك الأوضاع في لبيبا نحو الاستقرار.

كما أعرب كوبيتش عن تقديره لدور مصر الداعم لتثبيت الاستقرار في ليبيا، مثمنا في هذا الصدد استضافة القاهرة لاجتماعات مجموعة "5+5"، وأهمية العمل على حشد الجهود من أجل تلبية تطلعات الشعب الليبي المشروعة نحو التنمية والازدهار.