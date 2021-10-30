يأتي هذا بعد 4 أيام من إعلان عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش السوداني حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين.

ومنذ صباح الاثنين تعيش العديد من المدن السودانية حالة من الشلل التام؛ في ظل إغلاق كامل للمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والشركات والأسواق والمحال التجارية.

وقامت مجموعات شبابية خلال الأيام الثلاثة الماضية بوضع متاريس (حواجز) في الطرق الرئيسية والفرعية وحرق الإطارات في ظل محاولات عديدة للقوات الأمنية لاقتحام الأحياء السكنية في ام درمان والخرطوم بحري، واعتقال عدد من الناشطين الشباب.

وتطالب أجسام وكيانات قانونية ومهنية وحزبية بالالتزام الكامل بالوثيقة الدستورية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ورفع حالة الطوارئ فورا.