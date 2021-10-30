ونقلت "سانا" بيانا عن مصدر عسكري جاء فيه: "تصدت الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي على مناطق بريف دمشق".

وأضاف البيان: "حوالي الساعة 11:17 من صباح اليوم أطلق (العدو الإسرائيلي) رشقة صواريخ أرض- أرض من اتجاه شمال فلسطين مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وتابع البيان: "العدوان أدى إلى إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".