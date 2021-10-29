وتحدث بوريطة، في مؤتمر صحفي، بعدما قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، تمديد ولاية بعثة "المينورسو" لمدة عام.

وجاء في نص القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة أن مجلس الأمن "قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2022".

وأكد وزير الخارجية المغربي، التزام المملكة بوقف إطلاق النار في الصحراء، قائلا إن هناك ميليشيات حاولت عرقلة حركة السير في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية.

وأردف بوريطة أن قرار مجلس الأمن أعرب عن قلق إزاء قرار الإعلان عن إنهاء وقف إطلاق النار، "وهذا الإنهاء يكون من طرف ما، ونحن نعرف الطرف الذي أعلن بشكل رسمي أنه لم يعد ملتزما بوقف إطلاق النار".

وأضاف وزير الخارجية المغربي أن ثمة رسالة مفادها أن المجتمع الدولي لم يسمح ولن يسمح "بالمس بالاستقرار في هذه المنطقة".

وأضاف بوريطة أن مقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب في سنة 2006 إطار واقعي وعملي لحل قضية الصحراء.