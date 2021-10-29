إلا أن التنظيم أعاد تموضعه في مناطق أخرى بإفريقيا حيث سيطر على مدن وتحالف مع حركات متطرفة صغيرة هناك وضمها تحت لوائه وهزم جماعات متطرفة أخرى.

ومن سوريا والعراق، إلى أوروبا وإفريقيا ودول أخرى حول العالم، استيقظت خلايا التنظيم الإرهابي، ونفذت عشرات الهجمات عبر ذئاب منفردة أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وقوات الأمن.

ونهاية أكتوبر 2019، أعلنت الولايات المتحدة مقتل إبراهيم عواد السامرائي، الملقب بـ"أبو بكر البغدادي"، بعد هجوم ليلي على مقر إقامته في سوريا أدى أيضا إلى مقتل مرافقين آخرين له.

ومرارا، أكدت واشنطن أن "داعش لا يزال يمثل تهديدا كبيرا، ومن الأهمية أن نستمر في الضغط المستمر على فلوله في العراق وسوريا وأن نعزز جهودنا الجماعية لهزيمة فروعه وشبكاته في جميع أنحاء العالم، التي ركز عليها اهتمامه بشكل متزايد منذ سقوط خلافته المزعومة".

عمليات تتصاعد

وتيرة العمليات الإرهابية لفلول تنظيم داعش وخلاياه النائمة، باتت تتصاعد بشكل ملحوظ ولافت، خلال الأشهر القليلة الماضية في أنحاء مختلفة بالعالم.

وارتكب تنظيم داعش الإرهابي، الثلاثاء، مجزرة مروعة في قرية الرشاد الواقعة بقضاء المقدادية، شرقي العراق، راح ضحيتها 40 شخصا ما بين قتيل وجريح من المدنيين العزل من السلاح.

كما شهدت أوغندا قبل أيام تفجيرين في أقل من 24 ساعة سبقهما ثالث مطلع الشهر الجاري تبنى اثنين منهما تنظيم داعش فيما وجهت السلطة أصابع الاتهام في الثالث إلى حركة موالية له.

وأيضا من قتل عضو البرلمان البريطاني ديفيد أميس، في عملية طعن، منتصف الشهر الجاري، وصف نفسه بأنه عضو في تنظيم داعش الإرهابي.

والثلاثاء الماضي، حذرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من أن تنظيم داعش في أفغانستان قد يصبح قادرًا على تنفيذ هجمات خارج البلاد خلال فترة من 6 إلى 12 شهرًا.

إعادة تموضع بأفريقيا

ومنذ خسر "داعش" وجوده وتبددت أحلام قيام دولته المزعومة في العراق وسوريا، استقطبت القارة السمراء عناصر التنظيم الفارين من العراق وسوريا وليبيا، ما ضخم من قوته خاصة في غرب وشرق أفريقيا.

وحسب عدة مراكز دراسات متخصصة في متابعة نشاط الجماعات الإرهابية، فإن داعش في الصحراء الكبرى وغرب إفريقيا، دخل مرحلة إعادة تنظيم نشاطه في المنطقة.

فبعد أن سيطر على معظم أجزاء ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا بما فيها مناطق في حوض بحيرة تشاد، واكتمال القوس مع معاقله في الصحراء الكبرى، يسعى داعش لإعادة توحيد هذه المنطقة الشاسعة وتقسيمها إلى ولايات.

وفي مارس الماضي، أعلن "داعش" السيطرة على مدينة بالما الساحلية في شمال موزمبيق ما يمهد لاستنساخ تجربته في الرقة والموصل ولكن هذه المرة في إفريقيا.

داعش لم ينته

الأكاديمي العراقي، مثني العبيد، قال إن التطورات الأمنية والنشاطات والعمليات الإرهابية التي يقوم بها عناصر داعش ولا سيما في العراق تشير إلى أن التنظيم لم ينته بشكل كامل بعد تحرير الأراضي والمناطق التي قد سيطر عليها منذ يونيو 2014.

وأضاف العبيد، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن هناك خلايا متخفية في عدد من المناطق غير المأهولة والصحراوية وبشكل خاص في غرب البلاد وبالقرب من الحدود العراقية السورية.

وأوضح أن التنظيم في ظل الأوضاع الحالية صار من المستبعد أن يسيطر على مناطق مأهولة كما حصل في السابق في العراق بسبب رفض البيئة المجتمعية له وخسارته الاقتصادية والعسكرية والبشرية في البلاد.

وتابع: "أما في أفريقيا فهناك ظروف مواتية لانتشار خلايا التنظيم في عدد من دول القارة السمراء".

إعادة تموضع

الكاتب والباحث المتخصص في حركات الإسلام السياسي، مصطفى زهران، قال إن تزايد الضربات العسكرية التي يتعرض لها تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، تزيد من اعتماده بشكل كبير على "الذئاب المنفردة" لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المنطقة وخارجها للتأكيد على أنه موجود ولم ينته.

وأضاف زهران، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن داعش يعتمد على عمليات الذئاب المنفردة كون الأجهزة الأمنية حتى ذات الكفاءة لا يمكنها التنبؤ بتلك الهجمات وتمثل تحديا كبيرا لها.

وأوضح أن داعش بعد خسارة الموصل والرقة يعيد تموضعه وانتقل بتمركزات ضخمة إلى قلب أفريقيا، مشيرا إلى أن القارة السمراء تشهد منذ أكثر من عامين صعودا إرهابيا وتنافسا بين القاعدة وداعش.

وأشار إلى أنه بمتابعة دورية للصحيفة الإعلامية لتنظيم داعش نجد الإعلان عن عشرات الاستهدافات في شرق وغرب أفريقيا.

استنساخ نموذج الرقة والموصل

واعتبر أن سقوط المدن مثلما "بالما" الساحلية في مقاطعة كابو ديلجادو، شمال موزمبيق، سيصبح أمرا تقليديا ومرجح حدوثه في أكثر من جغرافية، قائلا: "نموذج الرقة والموصل أصبح من السهل استنساخه في أفريقيا" جراء عدة أمور أبرزها واقع سياسي هش أنظمة تعايش جملة من التحديات والتحولات وكثرة الانقلابات العسكرية كما في مالي أو غيرها.

وأكد على أن الحالة الاجتماعية المترهلة في قلب أفريقيا تجعلها بيئة خصبة لنمو التطرف وتعي التنظيمات الإرهابية ذلك وتعمل من خلال توظيف هذه السياقات بإعادة تموضعها مجددا في جغرافيات أخرى.