وقالت مصادر ليبية إن طرابلس شهدت تصعيدا عسكريا غير مسبوق بين مجموعات مسلحة في العاصمة الليبية، على إثر قيام مجموعة مسلحة تابعة للواء 444 قتال باقتحام منزل اللواء عبد الباسط مروان.

وأظهر شريط فيديو، منتشر على المواقع الاجتماعية، قيام أربعة مسلحين يرتدون أزياء عسكرية باقتحام منزل اللواء مروان بمنطقة سوق الجمعة.

ولم تعرف بعد أسباب الاقتحام، ولا من يقف خلفه، كما لم يصدر بيان رسمي حول الحادثة.