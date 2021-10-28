وأضاف زكي أن بيان الأمين العام، أحمد أبو الغيط، واضح للغاية، فدعا فيه كل السودانيين إلى الحوار، فهو السبيل الوحيد لتجاوز أي خلافات موجودة، مشيرا إلى أن الأمين العام دعا أيضا إلى التمسك بالوثيقة الدستورية باعتبارها المرجعية التي تحكم المرحلة الانتقالية.

وأكد أن الجامعة العربية تقف مع الشعب السوداني ومع مصلحته، فالإرداة الشعبية في مثل هذه الأمور مسألة حيوية ولا يمكن تجاوزها.

واعتبر أن الموقف في السودان "حساس جدا" فهناك تطورات باستمرار، معربا عن أمل الجامعة العربية في عودة الحوار بين مختلف المكونات في السودان، خاصة المكونين المدني والعسكري.

وقال زكي إن المرحلة الانتقالية في السودان كانت تسير، وإن بصعوبة، مؤكدا أنه لا يوجد مشكلة تستعصي على الحوار.

وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أنه لا توجد حاليا وساطة تقوم بها الجامعة بين الفرقاء السودانيين، مؤكدا أن الأمر غير مستبعد وقد يحدث في أي وقت، "لأن الوضع في السودان مهم لكل العرب وللجامعة العربية، وبالتالي لا يمكن أن يترك لما لا يعرف عقباه وما قد لا يحمد عقباه".