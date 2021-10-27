وكشفت النيابة العامة، في بيان رسمي مساء الأربعاء، أنها تولت أمس مباشرة التحقيقات مع مسؤولين بوزارة الصحة فيما هو منسوب إليهم، دون توضيح ما هي الاتهامات.

وأضافت أن إدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار غير صحيحة عن الوقائع التي تولت النيابة العامة التحقيقات فيها، وإزاء ذلك فإن "النيابة العامة تهيب بالكافة إلى الالتزام بما تعلنه وحدها من معلومات حول الواقعة، والالتفات عن أي أخبار كاذبة أو غير صحيحة قد تضع ناشريها تحت المسؤولية القانونية".

وأكدت النيابة العامة أنها حريصة على مبادئ الشفافية مع المجتمع، وستعلن حسبما ترى مناسبا لحسن سير التحقيقات وضمان سلامتها نتائج التحقيقات ما يتاح من معلومات أو بيانات.

وكانت أخبار قد تم تداولها بكثافة منذ الأمس على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعبر عدة مواقع إخبارية تفيد القبض على مدير مكتب وزيرة الصحة و4 مسئولين آخرين بتهم فساد مالي ورشوة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع خضوع وزيرة الصحة هالة زايد للعلاج بالرعاية المركزة لإحدى المستشفيات، حيث قال طبيبها المعالج الدكتور حازم خميس، لموقع "سكاي نيوز عربية"، في وقت سابق، إنها كانت تعاني من ارتفاع في ضغط الدم وتم إجراء اللازم لها.