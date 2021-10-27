وفي يونيو الماضي، انتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023.

ونقل موقع "ذا ناشيونال نيوز" عن لانا زكي أنور نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، دعوتها يوم أمس الثلاثاء الدول لاتخاذ المزيد من الخطوات للتخفيف من آثار التغير المناخي والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس.

وذكرت نسيبة، خلال جلسة افتراضية للمجلس الأطلسي: "نرى أيضا أن الجدول الزمني أصبح أقصر وأقصر".

وأوضحت أن القضية تتعلق بـ"الأمن العالمي وحقوق المرأة"، معللة ذلك بالقول إن "تغير المناخ يؤدي إلى المزيد من الكوارث الطبيعية ذات العواقب الإنسانية السلبية - مع تضرر النساء بشكل خاص".

وأردفت قائلة: "هذه المقاربة الاقتصادية والأمنية والجندرية بشأن المناخ هي حقا أحد أعمدة سياستنا الخارجية".

وتابعت: "ستسمعوننا نتحدث كثيرا عن ذلك ونحن ننضم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأول من يناير المقبل".

وكانت دولة الإمارات تقدمت، قبل أشهر قليلة، بطلب لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP 28" عام 2023.

ومن المقرر أن يبدأ مؤتمر المناخ هذا العام "كوب 26" يوم الأحد في غلاسكو برئاسة المملكة المتحدة.