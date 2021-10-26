وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على صفحته الرسمية في فيسبوك، إن المرحلة تضمنت عرضا لملخص الفكرة التكتيكية ثم تم التحرك لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة.

وأوضح أن المشروع أظهر المستوى الراقي، الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.

وناقش الفريق محمد فريد والضباط المشاركين في المشروع كافة المستويات في القرارات المتخذة، كما استمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات والتي أجاب عليها مخططو ومنفذو المشروع.

وفي نهاية المرحلة، نقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال الجيش الثالث.

وأشاد بالأداء المتميز للقوات المنفذة للمشروع وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية، مشيداً بالجهد الذي يبذلونه لحماية تراب الوطن.

وحضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.