وقال البرهان إن "رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في منزلي"، موضحا: "رئيس الوزراء في صحة جيدة وسيعود إلى منزله اليوم".

وأضاف قائد الجيش السوداني: "رئيس الوزراء حمدوك في أمان ولم يتعرض لأي أذى لكن تم إبعاده للحفاظ على سلامته".

وتابع: "رئيس الوزراء حمدوك يواصل حياته الطبيعية".

وأشار إلى أن المحتجزين المتهمين بتهم جنائية سيظلون قيد الاعتقال، وسيتم الإفراج عن بقية المحتجزين.

وذكر قائد الجيش السوداني: "الحكومة القادمة لن تضم أي قوى سياسية وستكون حكومة كفاءات".