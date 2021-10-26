وأكد الشيخ محمد بن زايد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أن أهداف السعودية والبحرين في الوصول إلى الحياد الصفري الكربوني توجه استراتيجي يجسد دور المنطقة في إيجاد حلول عملية لتداعيات تغير المناخ.

وأكد ولي عهد أبوظبي أن الإمارات حريصة على تنسيق المواقف والجهود مع الأشقاء والأصدقاء لبناء مستقبل آمن للبشرية.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعلن السبت خلال إطلاق النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض أن المملكة تستهدف الوصول إلى الحياد الصفري المناخي في عام 2060.

بدورها، أعلنت حكومة البحرين، الأحد، أنها تستهدف وصول المملكة إلى الحياد الصفري في العام 2060، في مسعى إلى مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة.

ويقصد بالحياد الصفري المناخي التحول إلى اقتصاد بصافي صفر من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وهذا يعني أن أي انبعاثات ناجمة عن حرق الوقود الأحفوري تقابلها إجراءات مثل زراعة الأشجار، التي تمتص ثنائي أكسيد الكربون.