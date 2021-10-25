وظهر العميد الركن ناصر النسي في مقطع فيديو، تحدث فيه عن "حملة الإقصاء والتهميش التي مارستها قيادات الإخوان العسكرية في شبوة، بحق الضباط والقادة العسكريين من أبناء المحافظة، واستبدالهم بعناصر إخوانية من المستجدين، الذين منحت لهم رتبا عسكرية غير قانونية".

وأشار النسي إلى أن "منع الضباط المؤهلين عسكريا والمحترفين، وهم أصحاب رتب عسكرية كبيرة، من أداء دورهم في مناصبهم، وسيطرة الإخوان على القرار العسكري، هو سبب كل الهزائم والخذلان الذي شهدته وتشهده محافظة شبوة".

وأكد مدير مكتب قائد محور عتق، أن "خيانة قيادة الإصلاح المدنية والعسكرية وتسليم مديريات شبوة للحوثيين موثقة، وأن سقوط المديريات الثلاث تم خلال فترة زمنية قصيرة جدا، ودون أية مقاومة تذكر".

ودعا النسي، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى "اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة ضد كل المتورطين بتسليم المديريات الثلاث للمليشيات الحوثية".

وأثنى على الدعم الكبير الذي يقدمه التحالف العربي، ولا يزال حتى اليوم، "لإنهاء الانقلاب وهزيمة المليشيات الحوثية"، محذرا في ذات الوقت قيادة التحالف من "مخطط الإخوان"، مؤكدا أنه "يستهدف إفشال جهود التحالف وحربه ضد الميليشيات".

وطالب النسي قبائل شبوة بـ"حماية مناطقها والدفاع عنها، وإفشال مخطط تسليم بقية مديريات المحافظة لميليشيات الحوثي".